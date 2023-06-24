السوداني يوجه بحسم المتعلقات المالية بمشاريع المستشفيات المتلكئة

السوداني يوجه بحسم المتعلقات المالية بمشاريع المستشفيات المتلكئة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، السبت، الجهات المعنية بحسم المتعلقات المالية بمشاريع المستشفيات المتلكئة.وذكر مكتب السوداني في بيان : ان “الاخير ترأس اجتماعاً لمتابعة مشاريع المستشفيات المتلكئة، بحضور وزير الصحة وممثلين عن وزارة التخطيط وديوان الرقابة المالية وفريق المتابعة في مكتب رئيس مجلس الوزراء”.”.وأضاف البيان، أنه “جرى خلال الاجتماع متابعة ما تم تنفيذه من توجيهاته، خلال زيارته إلى مشروع مستشفى الشعب العام في جانب الرصافة من بغداد، بتاريخ 18حزيران 2023، حيث وقف رئيس مجلس الوزراء على أهم أسباب تلكؤ المشروع ومشاريع المستشفيات المتلكئة الأخرى، ووجّه بمعالجتها، ورفع النتائج إليه”.ووجه رئيس الوزراء، بـ”حسم المتعلقات المالية الخاصة بالشركات العاملة على هذه المشاريع، وكل ما يتعلق بالخدمات الأساسية والبنى التحتية المرتبطة بها، والاستمرار بمتابعة تنفيذ الحلول التي سبق إقرارها، والالتزام بالتوقيتات الزمنية المتعلقة بالتنفيذ، من أجل إدخال هذه المستشفيات إلى الخدمة في أقرب وقت ممكن”.

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