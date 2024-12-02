السوداني يوجه برصد تحركات الجماعات الإرهابية داخل سوريا وحماية الحدود

السوداني يوجه برصد تحركات الجماعات الإرهابية داخل سوريا وحماية الحدود
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مكتب السوداني في بيان،الاثنين، أن “القائد العام للقوات المسلحة ترأس، مساء امس الأحد، اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلاله بحث مجمل الأوضاع الأمنية والمستجدات في المنطقة، خاصة ما يتعلق من أحداث في الجمهورية العربية السورية، إذ استمع سيادته إلى إيجاز مفصل عما يجري داخلها بعد سيطرة الجماعات الإرهابية على عدد من المناطق فيها”.وأضاف إن “القائد العام للقوات المسلحة استمع إلى شرح مفصل أيضاً من قبل قائد قوات الحدود، عن الأوضاع والتحصينات على الشريط الحدودي العراقي السوري”، مشيدًا بـ “الإجراءات المتخذة في تأمين الحدود الدولية”.وشدد السوداني على “الاستمرار في متابعة تأمين الحدود وتكثيف الجهد الاستخباري والمعلوماتي، ورصد التحركات التي تقوم بها الجماعات الإرهابية داخل الأراضي السورية”، موجهًا جميع القيادات بـ “أن يكون تواجدها ميدانياً، ومتابعة قواطع المسؤولية، خاصة على الحدود المشتركة”.وشدد القائد العام للقوات المسلحة على “استمرار العمليات الاستباقية وملاحقة ما تبقى من العناصر الإرهابية، مثمناً الإنجازات الأخيرة المتحققة في القضاء على قيادات وعناصر عصابات داعش”، مؤكدًا “ضرورة بذل أقصى الجهود لمواجهة التحديات الأمنية”.وأوضح ان “أمن العراق من أهم الأولويات لدى الحكومة، وسيتم التصدي لأي تهديد يمكن أن يمسّ أرض البلد وسيادته”.وأكد الاجتماع “ضرورة توحيد الخطاب الوطني، وأن تتوخى جميع وسائل الإعلام الدقة في نقل المعلومة، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي يمكن أن تؤثر في الأمن الداخلي وتزعزع الاستقرار”.

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