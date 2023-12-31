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نائب:الإتفاق السياسي من يحدد أسم المحافظ الجديد
مفوضية الانتخابات تعلن عن استلام أكثر من (100) طعن في النتائج الانتخابية
تحالف الفتح:زعماء الإطار أتفقوا على استبدال كافة المحافظين
الرئيس رشيد يتمنى الألتزام بالدستور “لتحقيق الرفاهية”
السوداني يوجه بفتح تحقيق عن كيفية قيام الحشد الشعبي بقصف حرس الإقليم في أربيل
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استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة بتكثيف القصف الجوي والمدفعي الأعمى على أهلها
غوتيريش يجدد دعوته للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ومنع التصعيد الإقليمي للحرب
الأمم المتحدة تطالب إسرائيل وقف عمليات قتل الفلسطينيين في الضفة الغربية
الحكومة الفلسطينية تطالب الأمم المتحدة بالإعلان رسميا المجاعة في غزة
الأمم المتحدة:لم يتبقى أمام أهل غزة سوى مساحة صغيرة في القطاع
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نائب:(1.5) تريليون دينار سرقت من محافظة ذي قار من قبل الإدارة “الصدرية”
اليوم..أسعار صرف الدولار=153000ديناراً
السوداني:نعمل على فصل ملف رواتب موظفي الإقليم عن أي تعقيدات مالية بين بغداد وأربيل
المستشار المالي للسوداني:مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي ضامن لمستقبل اقتصادي واعد يغادر الظاهرة الريعية
وزارة الكهرباء:التحول “الذكي” للشبكة الكهربائية في 2024
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الإطار:حكومتنا “غير مستعجلة”على حماية سيادة البلد من التدخل العسكري التركي في شماله
نائب:(1.5) تريليون دينار سرقت من محافظة ذي قار من قبل الإدارة “الصدرية”
الولائي المالكي:لولا سليماني لسقط العراق بيد داعش!!
مقتل أكثر من (20) حشدويا في قصف أمريكي استهدف موقعهم في البو كمال السورية
وزير النفط للشركات الإيرانية: “أنتو أهل البيت وأحنه خطاره”!
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- اذاعة INN