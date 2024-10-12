السوداني يوجه بمعالجة رائحة الكبريت في أجواء بغداد

السوداني يوجه بمعالجة رائحة الكبريت في أجواء بغداد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر رئيس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (12 تشرين الأول 2024)، توجيها عاجلا بسبب تلوث أجواء العاصمة بغداد بالكبريت.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، إن “السوداني وجه بتشكيل لجنة متخصصة برئاسة مستشار وزارة البيئة، وعضوية كل من مستشار وزارة النفط وممثلين عن وزارة الكهرباء، والوكيل الفني لأمانة بغداد، ومدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الوسطى،  لدراسة حالة التلوث وتكرار انبعاث رائحة الكبريت المنتشرة في بغداد والمحافظات المجاورة وبيان أسبابها ومعالجتها”. وشدد رئيس مجلس الوزراء، على “وجوب وضع حلول جذرية للمشكلة، ودراسة الأمر من جميع جوانبه، على أن تقدم اللجنة تقريرها الخاص بالموضوع خلال يومين اثنين”.

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