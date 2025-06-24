السوداني يوجه لإقرار جداول مستحقات المشاريع الاستثمارية الخاصة بالوزارات

السوداني يوجه لإقرار جداول مستحقات المشاريع الاستثمارية الخاصة بالوزارات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد السوداني في بيان، الثلاثاء، أن “السوداني ترأس، اليوم  اجتماعاً لإقرار جداول مستحقات المشاريع الاستثمارية الخاصة بالوزارات”.وأضاف البيان أن “الاجتماع استعرض التفاصيل الأساسية للمشاريع، حيث جرى إقرار الجدول النهائي لإطلاق (2) ترليون دينار لتغطية مشاريع الخطة الاستثمارية للوزارات وفق قرار مجلس الوزراء ذي الصلة، الذي صدر في الجلسة الثانية والعشرين لهذا العام، علماً أنه جرى إطلاق (1.4) ترليون دينار للمشاريع الاستثمارية في المحافظات”، مبيناً أن “رئيس مجلس الوزراء وجه وزارتي المالية والتخطيط بالإسراع في إجراءات التمويل والصرف”.وأوضح البيان أن “هذه الخطوة تأتي تأكيداً لتوجه الحكومة نحو إكمال مشاريعها الخدمية التي ستشهد تسارعاً في التنفيذ والإنجاز، وذلك استناداً الى ما ورد في البرنامج الحكومي بتنمية القطاعات الاستثمارية والخدمية والاقتصادية المنتجة، في سبيل تقديم الخدمات للمواطنين”.

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