السوداني يوجه مكاتب إعلام الوزارات بمدح الحكومة وبرنامجها

السوداني يوجه مكاتب إعلام الوزارات بمدح الحكومة وبرنامجها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الوزارات كافة لاتخاذ 6 اجراءات تتعلق بمدراء الإعلام والمتحدثين باسم الوزارات، ليكون اداءهم جيدًا في الدفاع عن سياسات الحكومة وبرنامجها.وبحسب الوثيقة أدناه، فأن مكتب السوداني منح مهلة لـ3 أشهر لتحسن الوزارات اداء مدراء إعلامها والمتحدثين باسمها، وانهاء ظاهرة وجود اكثر من متحدث باسم الوزارة، وضرورة مرافقة المتحدثين ومدراء الإعلام للوزراء في جولاتهم ليكونوا على اطلاع بالتطورات.

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