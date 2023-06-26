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قوات الحدود تلقي القبض على (13) متسللاً آسيوياً قادمين من العمق الإيراني
السوداني يوجه وزارة الكهرباء بمضاعفة جهودها خلال فصل الصيف
تحالف الانبار الموحد:إقالة العاني خطوة بالاتجاه الصحيح لقطع الفساد
العراق بالمرتبة(66) بمؤشر الجوع العالمي
مصدر سياسي: السوداني منح رئاسة صندوق إعمار المحافظات المحررة لشخص قريب من اللص “أبو مازن”
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السودان..فشل الجهود الدبلوماسية وتجدد الاشتباكات بين الجيش وميليشيا الدعم السريع
الجيش الروسي يبدأ بتنفيذ عملية عسكرية ضد “قوات فاغنر المتمردة”
بوتين:قدرة الهجوم الأوكراني المضاد “لم تستنزف بعد”
أوكرانيا تعلن عن إعادة بعض أراضيها من السيطرة الروسية
الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم مساعدات لأوكرانيا بقيمة (55) مليار دولار
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أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
تجريف بساتين حزام بغداد من قبل ميليشيا الحشد بدعم السوداني لتدمير العراق
إيران وميليشيات حشدها الشعبي وراء استمرار تجريف البساتين العراقية
امتعاض وطني من خسارة الأبنية التراثية التاريخية لمدينة بغداد
جهلاء التيار الصدري يعتقدون أن مقتدى هو “الإمام المهدي” !
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العراق بالمرتبة(66) بمؤشر الجوع العالمي
خبير اقتصادي:سعر صرف الدولار سيرتفع بعد إطلاق الموازنة
بلاسخارت تجتمع مع صالح والأخير يسعى لإزاحة رشيد ليكون بديلاً عنه
نائب ميليشياوي يعترف مؤخراً..المالكي مجرم سارق تسبب بسقوط ثلث العراق ويجب أن يحاكم
الزراعة النيابية تدعو السوداني إلى إتخاذ إجراء سريع وحاسم ضد إيران وتركيا جراء قطعهما المياه عن العراق
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