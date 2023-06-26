السوداني يوجه وزارة الكهرباء بمضاعفة جهودها خلال فصل الصيف

السوداني يوجه وزارة الكهرباء بمضاعفة جهودها خلال فصل الصيف
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الاحد، وزارة الكهرباء باستمرار العمل ومضاعفة الجهود خلال الصيف الحالي، فيما شدد على استنفار فرق الصيانة للعمل على مدار 24 ساعة لمعالجة الخلل الذي يطرأ في محولات الطاقة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح، اليوم، عبر دائرة تلفزيونية في مبنى وزارة الكهرباء، المرحلة الأولى من مشاريع تطوير ورفع كفاءة الوحدات الغازية العاملة، عبر تشغيل 40 منظومة لتبريد الهواء الداخل للوحدات التوليدية الغازية في ثماني محطات كهربائية ببغداد والمحافظات”،مبينا ان “الوحدات تم تجهيزها بموجب العقود المبرمة مع شركة سيمنز الألمانية، وتم التنفيذ من قبل الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية/ المنطقة الوسطى”.واضاف ان “منظومات تبريد هواء مداخل التوربين ستُسهم في تعويض ضياعات الطاقة الكهربائية من الوحدات خلال موسم الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتعوض قدرة مفقودة بمقدار 797 ميكا واط تضاف إلى الإنتاج”، مشيرا الى ان “رئيس مجلس الوزراء اطلع على تفاصيل العمل وكمية الطاقة الكهربائية المجهزة للمحافظات”.

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