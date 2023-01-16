السوداني يوجه وزارة النفط باستثمار الغاز وإيقاف حرقه

السوداني يوجه وزارة النفط باستثمار الغاز وإيقاف حرقه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الإثنين، اجتماعاً ضم وزير النفط وعدداً من المسؤولين بالوزارة، خُصص لمتابعة سير العمل في تنفيذ المشاريع الستراتيجية النفطية.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، أن السوداني شدد على “أهمية المضي في المشاريع الخاصة بتوفير الماء لحقن الآبار النفطية المنتجة ورفع طاقتها الإنتاجية”.وتابع البيان، أن “الاجتماع شهد استعراضَ تقدّمِ العمل في مشاريع استثمار الغاز المُصاحب، وقد أكد السوداني ضرورة الإسراع بالوصول إلى مرحلة إيقاف الحرق واستثمار هذه الثروة، فضلاً عن تطوير آليات رفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي”. 

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