السوداني يوقع إتفاق مع مسرور بأستئناف تصدير النفط من الإقليم لصالح رغبات حزب بارزاني

السوداني يوقع إتفاق مع مسرور بأستئناف تصدير النفط من الإقليم لصالح رغبات حزب بارزاني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وقع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الاتفاق النفطي مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني. وأعلن السوداني في مؤتمر صحافي: “توقيع الاتفاق النفطي مع حكومي إقليم كردستان العراق”. كما تضمن الاتفاق منح منصب نائب مدير عام شركة سومو للكرد. وبهذا الاتفاق سيتم استئناف تصدير النفط من اقليم كردستان الى جيهان التركي بعد ان تم ايقافها على خلفية حكم قضائي من محكمة باريس لصالح وزارة النفط الاتحادية.وكان رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني قد وصل ،صباح اليوم الثلاثاء، الى العاصمة بغداد لتوقيع الاتفاقية النفطية مع الحكومة الاتحادية.  يذكر ان الاتفاق ليس في مصلحة العراق بل لخدمة بقاء الاطار في السلطة .وكعادة ببغاوات الإطار مدع الاتفاق على لسان شخص حزبي غير اقتصادي المدعو  تركي جدعان في حديث فوري بعد الانتهاء من توقيع الاتفاق، إن” اتفاق بغداد حول تصدير النفط من حقول اقليم كردستان الى الاسواق الدولية لحظة مهمة تحمل في طياتها 4 ايجابيات أبرزها تصحيح مسار دستوري بأن النفط ثروة لكل العراقيين وايراداته اتحادية، فضلا عن أنه سيعالج شبهات الفساد في آليات التصدير ويمنع سيطرة اي قوى سواء كانت سياسية او غيرها على اي ثروة من ثروات البلاد”.واضاف، أن” ادارة بغداد لملف النفط في اقليم كردستان وفق الية اتحادية ستقطع الشكوك حول بيعه بأسعار زهيدة وهمينة بعض الشركات”.ولفت الى أن “الاتفاق محوري وهام وسيكون الكرد أكثر استفادة منه وينهي معاناة دامت سنوات مع ازمات الوقود وارتفاع اسعاره بشكل أثقل كاهلهم”.في حين ذكر آخرون بأن الاتفاق غير شفاف وستذهب ايرادات بيعه الى جيب العائلة البارزانية مقابل استمرار الحكومة بارسال الاموال لها دون ان يدفع الاقليم دولارا واحدا للخزينة الاتحادية.

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