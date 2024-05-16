السوداني:4 شركات صينية باشرت بتنفيذ مشاريع مياه الصرف الصحي في ناحية الوحدة

السوداني:4 شركات صينية باشرت بتنفيذ مشاريع مياه الصرف الصحي في ناحية الوحدة
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، ان 4 شركات في 4 مواقع بأطراف بغداد باشرت بتنفيذ مشاريع مياه الصرف الصحي. وقال السوداني خلال احتفالية وضع حجر الأساس لمشروع مجاري ناحية الوحدة الإستراتيجي في بغداد إن “مشروع مجاري ناحية الوحدة الإستراتيجي يفتح الباب أمام مشاريع أخرى ترتكز إليه، وطال انتظاره منذ 2012 في ناحية افتقدت للخدمات”.وأضاف أن “كلفة مشاريع مياه الصرف الصحي ضمن الاتفاق العراقي الصيني أكثر من تريليون دينار، وباشرت الشركات في 4 مواقع بأطراف بغداد لتنفيذ هذه المشاريع”.وتابع أن “عمل الحكومة بالمشاريع بات واقعا يلمسه المواطنون”، مبيناً أن “شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق والمدارس والكهرباء هي بنى تحتية أساسية ومن مقومات التنمية، ومع تنفيذ هذه المشاريع ودخول المستثمرين ترتفع القيمة الاقتصادية للبلاد”.واردف أن “الشعب عانى كثيرا بملف الخدمات ولاسيما في بغداد وأطرافها”، مشيراً إلى أن “المواطنين باتوا يشاهدون هذه الحفريات والأتربة ويتحملونها للانتقال لواقع أفضل”.ولفت: “ننتظر من الشركة التي اختيرت وفق آلية استندت لسيرتها وأعمالها أن تباشر بكل مكونات المشروع وخلال 24 ساعة عمل”، مبيناً أن “هذه المشاريع تحتاج إلى كلف وإلى رقابة، وندعو البرلمان لدعم هذه الجهود”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *