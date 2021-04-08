السودان تقرر إلغاء قانون المقاطعة مع إسرائيل

السودان تقرر إلغاء قانون المقاطعة مع إسرائيل
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أصدر مجلس الوزراء السوداني قرارا بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، في خطوة جديدة على خطا التطبيع مع تل أبيب، حيث يسمح هذا الإجراء بدخول وتبادل البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية المنقولة إلى السودان.وكان قانون مقاطعة إسرائيل في السودان، يمنع بشكل كامل التعامل مع إسرائيل سواء بتمثيل شخصي أو مؤسساتي، كما كان يجرم التعامل مع كل الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة فيها.من جهته، رحب وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، بهذه الخطوة السودانية، معتبرا أنها مهمة وضرورية نحو توقيع اتفاق سلام بين البلدين، مشيرا إلى أن التعاون مع السودان يسهم في الأمن والاستقرار.الجدير بالذكر أن قادة الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان أعلنوا رسميا في بيان مشترك في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2020، عن توصل الخرطوم وتل أبيب لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما. وينص الاتفاق على إقامة علاقات اقتصادية وتجارية بين إسرائيل والسودان مع التركيز مبدئيا على الزراعة.في هذا الموضوع، قال حسن رزق، نائب رئيس حركة الإصلاح الآن: إن «قانون مقاطعة إسرائيل تم إقراره عند استقلال السودان في عام 1956 وهذا كان توجه الشعب السوداني حينها بعد أن خرج في سنة 1948 مناصرا للقضية الفلسطينية».وأوضح أن القرار السوداني يأتي بعد «ضغط دولي ليطبع السودان مع إسرائيل» بالإضافة إلى دعم من بعض الدول العربية، مشيرا إلى أن «الظروف الاقتصادية والسياسية والأمنية في السودان ساهمت في ذلك».

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