السودان..نحو إنهاء الأزمة السياسية

السودان..نحو إنهاء الأزمة السياسية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- خطوة متقدمة قطعتها الأطراف السودانية في سبيل إنهاء الأزمة التي تعيشها البلاد، إذ انطلقت بشكل عملي المرحلة النهائية من العملية السياسية التي تقوم بتيسيرها الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد.وعقدت أمس أولى جلسات التشاور بشأن قضايا الاتفاق النهائي الخمس، بدءاً بقضية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، مع تأكيدات المكونات المختلفة بالالتزام بالعملية حتى بلوغ غاياتها.وما يميز العملية السياسية الجارية الآن في السودان هو خروج المكون العسكري من المشهد السياسي، وإفساح المجال أمام القوى المدنية لوضع أسس إدارة الفترة الانتقالية، مع التأكيد على أهمية الإصلاح، مع الاستفادة من الإخفاقات التي صاحبت الفترة الانتقالية السابقة، بجانب تقييم وتقويم اتفاق جوبا للسلام، ومراجعة تجربة لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو.بالإضافة إلى تضمين قضية شرق السودان ضمن ترتيبات الاتفاق النهائي المرتقب.ويؤكد المحلل السياسي مجاهد عبد الله في حديث، أن العملية السياسية الجارية الآن هي الفرصة الأنسب أمام السودانيين لتحقيق تطلعاتهم في الاستقرار.ولفت إلى أن الاتفاق الإطاري وما وجده من دعم إقليمي ودولي يعد خطوة متقدمة في سبيل الوصول إلى اتفاق نهائي للأزمة البلاد، لا سيما وأن هناك مزاجاً عاماً في السودان تشكل بضرورة إنهاء الوضع الحالي، وملء الفراغ السياسي والدستوري الذي انعكس سلباًً على كل قطاعات الحياة.الخطوات التي تمضي الآن نحو الاتفاق النهائي، من شأنها ترتيب الأوضاع في البلاد، خاصة أن المرحلة النهائية من العملية السياسية سيتم من خلالها فتح نقاش مستفيض بشأن القضايا الخلافية.ويشير إلى أن هناك قناعة توصلت إليها أطراف الاتفاق الإطاري بمراجعة كل الأخطاء السابقة التي لازمت الفترة الانتقالية ما قبل قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر 2021. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *