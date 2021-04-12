السيادة العراقية في الجيب الخلفي لإيران..الأعرجي يستمع لأوامر شمخاني

السيادة العراقية في الجيب الخلفي لإيران..الأعرجي يستمع لأوامر شمخاني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني ،اليوم الاثنين، ان الاسراع في تنفيذ قرار البرلمان العراقي بشأن خروج القوات الامريكية من العراق سيساهم في تقوية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.ولدى استقباله اليوم الاثنين مستشار الأمن الوطني العراقي القيادي في منظمة بدر قاسم الاعرجي الذي يزور طهران . اشار شمخاني الى أن الوجود العسكري الامريكي يُعد من أبرز عوامل الارهاب وعدم الاستقرار .واضاف، سبق وأن طلبنا من الكاظمي من اول تسنمه المنصب على إخراج القوات الأمريكية من العراق  وعلى الحكومة العراقية إعداد جدولة بالانسحاب لجميع القوات الأجنبية ، وأكد شمخاني على الأعرجي خلال الاجتماع المشترك بينهما في طهران على تعزيز قدرة الحشد الشعبي لأنه الذراع القوي والأمين لمشروع المقاومة الإسلامية ،وتابع، يجب تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين واستمرار العراق في تزويد لبنان بالنفط مجانا، كما أكد شمخاني بحسب وكالة “أرنا” الإيرانية منع صعود دعاة الدولة المدنية الى البرلمان العراقي وشدد على ضرورة دعم فوز محمد الحلبوسي في الانتخابات القادمة  لتجديد الولاية الثانية له تنفيذا لوصية قاسم سليماني بذلك. 

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