السيادة العراقية ..وزير الداخلية الإيراني في بغداد لمراقبة حركة زوار الأربعينية!

السيادة العراقية ..وزير الداخلية الإيراني في بغداد لمراقبة حركة زوار الأربعينية!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصل وزير الداخلية الإيراني احمد وحيدي، اليوم الثلاثاء، الى بغداد .وذكر بيان لوزارة الداخلية ، أن “وزير الداخلية عبد الأمير الشمري استقبل نظيره الإيراني احمد وحيدي والوفد المرافق له في مطار بغداد الدولي، اذ رحب الشمري بوحيدي، مؤكداً على عمق العلاقات االتي تربط الحكومتين خاصة في المذهب”.وسيجري الوزير الضيف والوفد المرافق له اجتماعاً مع نظرائهم في وزارة الداخلية وباقي المسؤولين العراقيين ومراقبة حركة الزوار من خلال غرفة عمليات الحشد والعتبة الحسينية .

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