السيدة رغد صدام حسين :ليس لدينا اي حركة او تنظيم سياسي

شبكة اخبار العراق: خاص

نفت السيدة رغد صدام حسين تبنيها اي حركة أو تنظيما شبابيا أو حزبا أو كيانا سياسيا داخل أو خارج العراق

وأضاف السيدة رغد صدام حسين تكرر مرة اخرة مطالبتها بعدم زج اسمها في الاخبار المزيفة أو المفبركة وأنها ستلاحق من خلال القضاء كل من يروج أو يفبرك أخبارا ضدها أو يزج اسمها بأمور بعيدة عنها كل البعد.

و طالبت الابنة الكبرى للرئيس العراقي صدام حسين وسائل الإعلام توخي الدقة والمهنية في نقل وتناول الخبر.

وكانت جهات سياسية وجهت اتهامات للسيدة رغد صدام حسين بتبنيها نداء 88 الذي انتشر في الأيام الأخيرة في عموم مدن العراق الرامي إلى إسقاط العملية السياسية ومحاسبة الفاسدين.والسيده رغد حالها مثل حال كل العراقين يتمنون التغيير من اجل الشعب العراقي الذي يعاني ابنائه الويلات والدمار.