السيستاني:لا نتدخل بالسياسة أو قتل الابرياء أو سرقة المال العام ،مهمتنا جمع “المصاري” فقط

السيستاني:لا نتدخل بالسياسة أو قتل الابرياء أو سرقة المال العام ،مهمتنا جمع “المصاري” فقط
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى مكتب المرجع الأعلى للشيعة في العراق آية الله علي الحسيني السيستاني، يوم الخميس، أن يكون لدى الأخير وكيل يعبر عن مواقفه السياسية.ونوه المكتب في بيان اليوم، إلى أن “السيستاني ليس لديه أي وكيل يعبر عن مواقفه السياسية”.وأضاف البيان أنه “يمكن معرفة مواقفه السياسية من خلال موقعه الرسمي فقط”.وكان جواد الشهرستاني وكيل المرجع السيستاني في ايران، قد صرح وفقا لوسائل إعلام إيرانية رسمية، بأن “أعمال الشغب في ايران ليست شعبية ومن قام بها هم حفنة من الأراذل والاوباش لا يعرف من أين جاؤوا؟ ومن هو العدو الذي يعملون لصالحه؟”.يذكر ان السيستاني الفارسي الأصل اس خراب العراق واجبه من خلال امبراطورية المرجعية أيداع مليارات الدولارات في بنوك لندن وبيروت وطهران وباقي الدول من الخمس وإيرادات المراقد والتبرعات.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *