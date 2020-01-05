السيستاني لخامئني:سليماني مع الحسين في الجنة!!!

السيستاني لخامئني:سليماني مع الحسين في الجنة!!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وصف المرجع علي السيستاني، الأحد، دور قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني خلال فترة حربه على داعش بـ”منقطع النظير”، مؤكداً أنه لا يمكن نسيانه.وقال السيستاني في رسالة تعزية إلى  الخامنئي بوفاة قاسم سليماني ، إن “نبأ استشهاد الحاج قاسم سليماني آلمنا كثيراً.. دور سليماني خلال فترة حربه ضد عناصر داعش كان منقطع النظير”.وأضاف أن “هذا الدور لا يمكن نسيانه ونسيان ما تحمله من زحمات في هذا السياق”. واكد السيستاني ان سليماني سيكون في الجنة مع الامام الحسين .

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