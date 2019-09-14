السيسي في إشارة ضمنية.. إيران دمرت العراق

السيسي في إشارة ضمنية.. إيران دمرت العراق
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم الرئيس المصري عبد الفتح السيسي، السبت، دولا لم يسمها باستخدام الإرهاب لتدمير العراق وسوريا، لافتا إلى أن الإرهاب أصبح وحشا خرج عن سيطرة من اطلقه.وقال السيسي في كلمة له خلال المؤتمر الوطني الثامن للشباب ، إن “الإرهاب استخدم لتدمير العراق وسوريا في اشارة ضمنية لإيران”، مشيرا إلى أنه “لا يمكن لحرب تقليدية أن تدمر دولة لكن الإرهاب فعل ذلك”، في اشارة إلى سوريا.وأضاف السيسي، أن “دولا بدأت في التسعينيات بانشاء اتصالات مع جماعات إرهابية لاستخدامها في الدول”، لافتا إلى أن “الإرهاب وحش خرج عن سيطرة من اطلقه”.

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