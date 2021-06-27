السيسي يؤكد على دعم بلاده للعراق وحفظ سيادته

السيسي يؤكد على دعم بلاده للعراق وحفظ سيادته
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بغداد/شبكة أخبار العراق- التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأحد، بحضور نائبه الأول حسن الكعبي، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في بغداد.وذكر بيان لمكتب رئيس البرلمان، أن الحلبوسي رحب بالسيسي، واشاد بعمق العلاقة التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن عقد القمة الثلاثية في بغداد خطوة مهمة وكبيرة في دعم العراق وتعزيز سبل التعاون المشترك، مؤكدا دعم السلطة التشريعية في العراق للتعاون الثلاثي العراقي المصري الأردني.واضاف، أن الرئيس السيسي اعرب عن سعادته لزيارة بغداد، مؤكدا دعم بلاده للعراق وحفظ سيادته، وأهمية العمل لتعزيز آفاق التعاون الاستراتيجي الثلاثي، كما وجَّه الرئيس السيسي لرئيس مجلس النواب دعوةً لزيارة مصر ، من أجل تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعيتين. 

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