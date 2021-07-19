السيسي يؤكد للكاظمي على تعزيز روابط الإخوّة والتنمية المستدامة مع العراق

السيسي يؤكد للكاظمي على تعزيز روابط الإخوّة والتنمية المستدامة مع العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، عن تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الأخير، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.وذكر المكتب، في بيان ، أن “الكاظمي، تقلى اتصالاً هاتفياً من فخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، هنّأه فيه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك”.وأضاف البيان، أن “الجانبين تمنيا دوام التقدّم والازدهار للشعبين العراقي والمصري، والسير قدماً على طريق توطيد روابط التعاون الثنائي، والتنسيق المشترك إزاء القضايا ذات الاهتمام المتبادل”.وأعرب الكاظمي، خلال الاتصال، عن “تطلعه إلى المزيد من العمل الثنائي مع جمهورية مصر العربية، نحو كلّ ما يعزز أمن المنطقة واستقرارها، ومواجهة التحديات الراهنة التي تواجه شعوب المنطقة”.من جانبه، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي “عزم مصر على تعزيز روابط الإخوّة والصداقة والتنمية المستدامة مع العراق، والمضي في تنسيق المواقف الثنائية لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، ودعم جهود الحكومة العراقية في ترسيخ السلام والأمن في المنطقة”.

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