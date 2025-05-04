السيسي يتلقى دعوته لحضور مؤتمر القمة العربية في بغداد

السيسي يتلقى دعوته لحضور مؤتمر القمة العربية في بغداد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت رئاسة الجمهورية المصرية في بيان، الاحد، أن السيسي استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية العراق فؤاد حسين، بحضور بدر عبد العاطي وزير الخارجية و الهجرة وشؤون المصريين في الخارج.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأنّ وزير الخارجية العراقي سلّم الرئيس دعوة الرئيس العراقي لحضور أعمال مؤتمر القمة العربية في دورتها العادية الـ34، ومؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بدورتها الخامسة، اللتين تستضيفهما بغداد يوم 17 مايو 2025.من جانبه، رحب السيسي بالدعوة، معربا عن تقديره للرئيس العراقي ولرئيس مجلس وزراء العراق، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والعراق، والروابط الوثيقة بين الشعبين الشقيقين، وفقا للمتحدث.وأضاف الشناوي، أنّ اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، واستكشاف آفاق أرحب للتعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، وجرى التأكيد على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين في مختلف الملفات.

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