السيسي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان وعدم توسيع دائرة الصراع

السيسي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان وعدم توسيع دائرة الصراع
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس موقف بلاده الداعي لعدم توسّع دائرة الصراع وضرورة وقف التصعيد، للحيلولة دون الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة، ستكون ذات تداعيات خطيرة على أمن ومقدرات جميع دول وشعوب المنطقة.جاء ذلك خلال استقبال السيسي اليوم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وفق المتحدث باسم الرئاسة أحمد فهمي.وذكر المتحدث، في بيان نشره على صفحة الرئاسة بموقع فيسبوك، أن اللقاء ركز على استعراض التطورات الجارية بالمنطقة، حيث أكد الرئيس المصري ضرورة استمرار وتكثيف الجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، ووقف الانتهاكات والاعتداءات في الضفة الغربية، وإنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية لإنهاء المعاناة المتفاقمة للمدنيين.من جانبه، أعرب الوزير الإيراني عن تقدير بلاده للجهود المصرية المستمرة لتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة، مشيداً بالدور المصري في ذلك الصدد على جميع المسارات.كما نقل وزير خارجية إيران تحيات وتقدير الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى الرئيس المصري وهو ما ثمنه السيسي، وتم الاتفاق على أهمية استمرار المسار الحالي لاستكشاف آفاق التطوير المشترك للعلاقات بين الدولتين.

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