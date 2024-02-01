الشابندر:الأحزاب الشيعية دمرت البلاد والعباد

الشابندر:الأحزاب الشيعية دمرت البلاد والعباد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد السياسي المستقل غالب الشابندر، الخميس، أداء الأحزاب السياسية في تلبية تطلعات الشارع، مشيرا الى ان الشعب لا يحتاج الى سياسيين لا يفقهون بالعمل الجماهيري مطلقا. وقال الشابندر في حوار متلفز ، أن “القوى السياسية لم تحقق  أي إنجاز حقيقي طيلة العشرين عاما وهي تعمل على سرقة الأموال دون تقديم أي خدمات”. وأضاف أن “الأحزاب خاصة الشيعية منها دمرت البلاد والعباد وباتت تورث السلطة من رئيسها لابن الرئيس وحفيد الرئيس وهكذا “. وأشار الى ان “الكتل السياسية تحاول السيطرة على المحافظات التي فاز فيها محافظيها في الأغلبية من اجل انجاز الاستحواذ على المقاولات”.

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