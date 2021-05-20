الشابندر:الاجواء غير مشجعة على إجراء الانتخابات

الشابندر:الاجواء غير مشجعة على إجراء الانتخابات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وصف السياسي المستقل، عزت الشابندر، اليوم الخميس، ان الاجواء السائدة في البلاد غير مشجعة على اجراء الانتخابات بموعدها المحدد.وقال الشابندر في حديث صحفي، ان “الاجواء السياسية والامنية السائدة في العراق اضافة الى طبيعة التحضيرات الانتخابية التي تقوم بها الكتل السياسية المتنافسة غير مشجعه لان تجري الانتخابات في موعدها المحدد في العاشر من تشرين المقبل”.وكان مجلس النواب اعلن عن حل نفسه في السابع من تشرين المقبل، فيما حدد موعد العاشر من نفس الشهر موعدا لاجراء الانتخابات.

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