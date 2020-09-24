الشابندر:العامري “عينه على أمانة بغداد”وليس الحج والعمرة

الشابندر:العامري “عينه على أمانة بغداد”وليس الحج والعمرة
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بغدادمشبكة أخبار العراق- رأى السياسي المستقل عزت الشابندر، اليوم الخميس، أن عيون رئيس تحالف الفتح هادي العامري ترنو إلى أمانة بغداد، في إشارة إلى المحاصصة.وقال الشابندر في تغريدة له إنه “لا غرابة في مقاطعة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لاجتماع رؤساء الكتل السياسية الاخير مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لانه ياتي في سياق معارضته لاصل تكليفه”.وأضاف أن “المفاجئة هي مقاطعة عميد زفة التكليف ( السيد العامري ) لهذا الاجتماع “، بحسب تعبيره.وبحسب الشابندر قال “يبدو أنّ امارة الحج والعمرة ( في إشارة إلى هيئة الحج والعمرة) غير كافية، والعين ترنو الى امانة بغداد” .

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