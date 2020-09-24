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الشابندر:العامري “عينه على أمانة بغداد”وليس الحج والعمرة
تحالف الفتح:نرفض”استفزاز ” العشائر من أجل ” مختطف”!!!
القانونية النيابية:إجراء الانتخابات المبكرة “صعب جداً”
العمليات المشتركة:ليس لدينا “اعتراض”على تشكيل مركز تعاون أمريكي مع البيشمركة وقوات”قسد”!!
تحالف الفتح:اشترطنا على الكاظمي بعدم تأسيس حزب والدخول به في الانتخابات القادمة
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كرافت:دول عربية ستوقع اِتفاق سلام مع إسرائيل
الرئيس الصيني:بلادي لا تنوي الدخول في حروب مع دول أخرى
لبنان..حزب الله وحركة أمل وراء تعطيل تشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب
مسؤول أمريكي:حزب الله هَرَّب كميات مُخبأة من نترات الأمونيوم إلى أوروبا
بومبيو:عقوبات الأمم المتحدة على إيران دخلت حيز التنفيذ
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نواب:الخلافات السياسية وراء تعطيل إقرار القوانين المهمة
الخونة يتحالفون مجدداً للفوز بالانتخابات القادمة من أجل إيران
بدون حل الحشد الشعبي الانتخابات القادمة غير نزيهة
بدون مشروع استراتيجي أمريكي واضح في العراق لمواجهة النفوذ الإيراني لافائدة من الحوار معها
الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
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هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
تحجيم الدور الإيراني في العراق بداية الانفتاح الكبير حتى مع إسرائيل
زيارة الكاظمي إلى واشنطن هل تخلّص العراق من النفوذ الإيراني
تقرير أمريكي:الكاظمي ليس لديه القدرة على مواجهة الحشد الولائي
مقاومة النفوذ الإيراني من أسبقيات الشعب العراقي
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