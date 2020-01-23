الشابندر:المالكي شر مُطلق

الشابندر:المالكي شر مُطلق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- شن الباحث والكاتب بالشأن السياسي العراقي، غالب الشابندر، هجوماً لاذعا على رئيس الوزراء السابق زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي.وقال الشابندر في تغريدة مقتضبة على موقع “تويتر” اليوم الخميس ، إن “نوري المالكي شر مُطلق يؤمن بمعادلة عليِ وعلىَ اعدائي فخرب البلاد والعباد”.وأضاف “اعرفه جيداً منذ عشرات الأعوام و عشنا معاً”.

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