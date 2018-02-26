الشابندر:المالكي مجرم بالوثائق التي املكها وعلى القضاء إحالته إلى المحكمة الجنائية لينال جزاءه العادل

الشابندر:المالكي مجرم بالوثائق التي املكها وعلى القضاء إحالته إلى المحكمة الجنائية لينال جزاءه العادل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الكاتب والمفكر الإسلامي، غالب الشابندر، الاثنين، انه يمتلك وثائق تدين زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.وقال الشابندر، في حديث متلفز له اليوم، “لدي عدة وثائق تدين نوري المالكي”، مبينا ان “الوثيقة الأولى هي سقوط ثلث العراق بيد داعش، والثانية شرعنة الفساد وسرقة المال العام ،والثالثة ارتفاع نسبة الامية، والرابعة هي انفجار 17 مفخخة يوميا (في وقت ترأس المالكي لرائسة الوزراء والقائد العام)، والخامسة هي إنهيار الكهرباء رغم صرف 47 مليار دولار عليها”. والسادسة صرف 850 مليار دولار على 22 مشروع وهمي ،والسابعة تكريس الطائفية ودعم المليشيات. واردف: “وخلافا لنظرية الحزب، أقام واجهات من نسابته واقاربه”، مؤكدا ان “هذه وثيقة دامغة تؤكد ان المالكي ليس حزبيا بالمعنى الدقيق”.وتابع ان “الوثيقة الأخرى هي انه اراد ان يحجم المرجعية من خلال مرجعية ايرانية، وللأسف الشديد انه يتحرك بهذه الطريقة غير العلمية”.وأشار، في معرض ذكره للوثائق، الى ان المالكي “بين عشية وضحاها ارسل مجموعة واغلق الحزب الشيوعي واخرجوهم بـ(الجلاليق)”.وطالب الشابندر القضاء العراقي والادعاء العام باحالة المالكي الى المحكمة الجنائية لينال جزاءه العادل وحرمانه من الترشح للانتخابات.

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