الشابندر:عبدالمهدي يسعى “لحشدنة العراق”

الشابندر:عبدالمهدي يسعى “لحشدنة العراق”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال المفكر السياسي العراقي، غالب الشابندر، الثلاثاء، أن رئيس مجلس الوزاء، عادل عبد المهدي يسعى لحشدنة العراق وتكريس سيطرته على الأراضي.وقال الشابندر في تصريح صحفي، إن “عبد المهدي أصدر أمرا ديوانيا، يقضي بدمج الحشد بالقوات المسلحة العراقية، ولكن بمجرد ذهابه الى ايران، واجتماعه بقائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، عاد وانقض هذا الامر الديواني”، مضيفا: “وتبين بشكل واضح، أن عبد المهدي، خضع لأوامر من خارج العراق”.وأردف: “ماذا يفعل عبد المهدي الآن عندما تتحرر مناطق بجهود الحشد والشرطة، والقوات العسكرية، ويُطرَد، داعش”، مبينا أن “عبد المهدي يعطي الأراضي المحررة، استثمارا للحشد الشعبي، ما يعني ان هناك حشدنة للعراق”.ورأى أن هذا من شأنه أن “يكرس سيطرة الحشد الشعبي، على الأرض العراقية، وجعلها مؤسسة عسكرية مالية ثرية، في حين أن الحشد له رواتبه ومخصصاته، والدولة تغدق عليه”.وأكمل، أن “عبد المهدي وبالتوافق مع سليماني، يريد أن يُحَشِد العراق”.

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