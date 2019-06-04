الشابندر:عبد المهدي “ضعيف” أمام الأكراد

الشابندر:عبد المهدي “ضعيف” أمام الأكراد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا الكاتب والباحث السياسي غالب الشابندر ،الثلاثاء، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى اتخاذ إجراءات سياسية أكثر صرامة مع كردستان لانهاء نشوزها واعادتها لبيت الطاعة، مبينا ان تاريخ كردستان ومنذ عام 1936 تخضع والشدة بعد كل تمرد.وقال الشابندر في حديث صحفي، ان أكراد العراق حصلوا على حقوق وامتيازات لم يحصل عليها اي كردي في المنطقة بما فيهم أكراد سوريا وإيران وتركيا فضلا عن بقية دول العالم”.وأضاف ان “أكراد العراق غالبا ما يتمردون ويخضعون بعد ذلك بالضغط والشدة”، مشيرا الى انه “ليس من مصلحتهم التمرد في المسائل النفطية كون مردودها سلبي باتجاههم”.وافاد ان “سياسة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي مع الإقليم اتسمت بالصرامة وجعل حكومة كردستان تأن الا ان الحكومة الحالية اتسمت سياستها بالتراخى بحكم الصادقة التي تربطه معهم ما جعلهم يتمادون على الاتفاقات النفطية في الموازنة”.وأوضح ان “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بحاجة الى سياسة اشد في التعامل مع كردستان لانهاء نشوزها وعودتها الى بيت الطاعة والا ستتمادى اكثر”.وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اكد، امس الأحد، أن الحكومة إقليم كردستان لم تسلم الحكومة الاتحادية برميل نفط واحد لغاية الآن.

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