الشابندر:عبد المهدي” كذاب”

الشابندر:عبد المهدي” كذاب”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف السياسي والكاتب غالب الشابندر، الأحد، خطة حكومة عبد المهدي بمحاربة الفساد بـ”النكتة”، مبينا ان عبد المهدي أجاد الهاء الشارع برفع “الصبات” وفتح الشوارع.وقال الشابندر في حديث صحفي، إن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يريد محاربة الفساد لكنه غير قادر ولا يستطيع ان يعلن عدم قدرته بسبب المحاصصة وكذلك لم يلتزم بوعوده التي اعطاءها للشعب في تنفيذ الإصلاح”.وأضاف “كان الأجدر برئيس الوزراء التحلي بالشجاعة وإعلان عدم قدرته على محاربة الفساد والابتعاد عن الهاء الشارع بتشكيل مجالس ولجان لمكافحة الفساد”.وأوضح أن “عبد المهدي اجاد الهاء الشارع العراقي عن محاربة الفساد برفع الكتل وفتح الشوارع”، مبينا ان “الفساد سيزداد  خلال الفترة المقبلة ولا امل لمحاربته”.وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في (الثلاثاء 29 كانون الثاني 2019)، إصدار الامر الديواني الخاص بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد وتشكيلاته ومهامه.

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