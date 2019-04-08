الشابندر:مسؤولا عراقيا شيعيا يلتقي مع الصهاينة

الشابندر:مسؤولا عراقيا شيعيا يلتقي مع الصهاينة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب السابق عزت الشابندر، الإثنين، 08 نيسان، 2019، تفاصيل لقاءين جمعاً مسؤولاً عراقياً  شيعيا مع نائب الرئيس الاميركي مايك بنس في واشنطن ونجل رئيس اسرائيل السابق شمعون بيريز في المانيا.وذكر الشابندر في حديث صحفي له اليوم، أن “نائب الرئيس الأمريكي مايك پنس المعروف بصهيونيته بحث مع مسؤول عراقي  شيعيا سبُل الإبقاء على القوات الأمريكية في العراق وزيادة عديدها بهدف مراقبة الأنشطة الإيرانية أو التوجه إلى كونفيدرالية المنطقة الغربية بدءاً بمحافظة الأنبار”.وتابع أن “الاجتماع الذي أشرنا اليه بين المسؤول العراقي والصهيوني (پنس) في واشنطن جاء استكمالاً للقاءٍ سابق بين ذات المسؤول مع ابن شمعون بيريز ( رئيس اسرائيل السابق ) في برلين قبل اقل من شهر”.وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أكد في اذار الماضي أهمية الإبقاء على قاعدة عسكرية أميركية في العراق حتى تتمكن واشنطن من مراقبة إيران.

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