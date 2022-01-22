الشابندر للإطاريين:حياتكم في تماسككم

الشابندر للإطاريين:حياتكم في تماسككم
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه السياسي المستقل عزت الشابندر، اليوم الجمعة، رسالة الى الإطار التنسيقي.وقال الشابندر في تغريدة له ، ان “حياةُ  الاطار التنسيقي في تماسكهِ ، ونهايتُه في تفكُّكِه وتجَزُّءِ مواقف اطرافه” .وأضاف “انتم بين خيارين حاسمين لاتأويل لهما ، إما المشاركة الكاملة او المقاطعة الكاملة والشيطان ثالثهما” .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *