الشابندر للفياض: بنادق حشدكم ضد شباب العراق فقط

بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد السياسي العراقي، غالب الشابندر، موقف رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، تجاه التظاهرات التي اجتاحت البلاد خلال الأسبوع الماضي.وقال الشابندر في تصريح صحفي له اليوم ، إنه “اسفي الشديد على القائد والخبير الأمني فالح الفياض، فبعد مجيئه من اميركا، طرح شعاراً ارهابياً يتمثل بأن هناك مؤامرات على العراق ولكنها لن تحدث لان الحشد الشعبي موجود وسيستخدم اقصى القوة لمنع المؤامرة”.وأضاف “ما هذا الخطاب يا فياض؟ مع من تتحدث انت؟ مع اشخاص أعمارهم 19 و15 سنة؟ ما دليلك على ان المتظاهرين متآمرين؟ هل جلسوا مع ترامب ونتنياهو؟”.وأوضح أن “إسرائيل تقصف يومياً مقرات الحشد الشعبي، لماذا لا توجهون الضربات إليهم لماذا ضرباتكم فقط على المساكين المتظاهرين؟”.وأكمل الشابندر حديثه بالقول، “أقول لك فقط كلمة واحدة، إن شباب التظاهرات لم يعملوا مع عائلة صدام حسين تجارياً وماليا.