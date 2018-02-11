الشابندر يرفع دعوى قضائية ضد الفياض

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن القيادي السابق في حزب الدعوة الاسلامية غالب الشابندر، الاحد، رفعه دعوى قضائية ضد رئيس هيأة الحشد الشعبي، ومستشار الامن الوطني فالح الفياض.وكتب الشابندر في تدوينة على صفحته بالفيس بوك : “اليوم أقمت دعوىً قضائية ضد فالح الفياض”.وكان الشابندر قد اوضح الاحد الماضي انه “يوم الأحد أقيم دعوى قضائية ضد فالح الفياض”.بعدها ذكر في صفحته الشخصية: “انا والعبادي وفالح الفياض، سوف أطالب بالمرافعة شهادة رئيس الوزراء بالشهادة الى جانبي، لانه يعرف جيداً ان مستشارية الأمن الوطني، حولها الفياض الى مضيف عشائري”.وقال انه “ساتوجه الى محكمة الكرادة الشرقية لتقديم شكوى ضد فالح الفياض، بتهمة استغلال موقعه في الأمن الوطني، المتضمن، تشغيل مئات من عشيرته عقدا وتوظيفا، وحرمان مئات العوائل من ذلك”، مردفاً “اللهم اعني عليه، في سبيل تراب العراق”.وأكمل الشابندر قائلاً: “أستعين بالجبار على المتجبر، اللهم أعني على خصيم الفقراء والمساكين ،فالح الفياض”.