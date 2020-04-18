الشابندر يعلن عن افتتاح مزاد بيع الحقائب في حكومة الكاظمي

الشابندر يعلن عن افتتاح مزاد بيع الحقائب في حكومة الكاظمي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال السياسي البارز عزت الشابندر، السبت، ان الاطراف والجهات السياسية افتتحت “مزاد لبيع الحقائب الوزارية” للحكومة الاتحادية المقبلة.وذكر الشابندر في تغريدة على تويتر،: “الى الراغبين بدخول مزاد بيع الحقائب في الكابينة الوزارية الجديدة :
1- لم تَعُد العاصمة بغداد مكاناً للمزاد احتراما للخصوصية .
2- وصول خبراء تقييم الحقائب بطائرة خاصة على نحوٍ عاجل .
3- توجد تسهيلات خاصة نظراً لعدم وجود تخصيصات مالية بسبب تدّني اسعار النفط”.

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