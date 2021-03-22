الشاعرة العراقية زهور دكسن في ذمة الخلود

عمان/ شبكة أخبار العراق- الملتقى العراقي للثقافة والفنون ينعى الشاعرة العراقية الكبيرة زهور دكسن التي رحلت الى ذمة الله هذا اليوم في بغداد عن عمر 88 عاما اثر نوبة قلبية . وهي من مواليد 1933 أبي الخصيب في البصرة.وقد كتبت العديد من القصائد في الشعر العمودي والشعر الحر ونجد في أشعارها الصوت القوي والمميز بعد جيل نازك الملائكة ولميعة عباس عمارة.وممن كتبوا عنها : الباحث عبدالرضا علي ( بحث مقدم إلى مهرجان المربد التاسع ) وعبدالواحد لؤلؤة ( مجلة الآداب ) وحسن الغرفي ( جريدة العلم المغربية 1983 ) وجبرا أبراهيم جبرا وعبدالرزاق عبدالواحد وسلمى خضراء الجيوسي والشاعرسعدي يوسف 1975 جريدة العراق.ومن أبرز دواوينها الشعرية:

خلف الذاكرة الثلجية (1975)

وللمدن صحوة أخرى (1976)

في كل شيء وطن (1978)

مرت أمطار الشمس (1988)

واحتي هالة القمر (1989)

ليلة الغابة (1990)

وفاق التضاد (1999)