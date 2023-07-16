الشرطة بطل الدوري الممتاز في جولته (37)

الشرطة بطل الدوري الممتاز في جولته (37)
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- نجح فريق الشرطة من عبور عقبة نفط ميسان، رغم صعوبة المهمة، بثلاثة اهداف نظيفة وتأمين اللقب قبل نهاية البطولة بجولة واحدة ضمن مباريات الجولة الـ”37″ من الدوري الممتاز لكرة القدم.وتمتلك الكتيبة الخضراء 79 نقطة حالياً، وفي صدارة الدوري بعد فوزها على نفط ميسان، يليها القوة الجوية في الوصافة بفارق 4 نقاط، ثم الزوراء ثالثا (64)، والطلبة رابعا (60).

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