الشرطة بطل الدوري للمرة الرابعة

الشرطة بطل الدوري للمرة الرابعة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- توج فريق الشرطة، مساء أمس الاحد، رسميا بلقب الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه بعد خسارة منافسة المباشر القوة الجوية من النفط بهدفين لهدف.وسجل للنفط في المباراة التي اقيمت عصر اليوم، فرحان شكور ومازن فياض، فيما سجل للجوية لاعبه عماد محسن من ضربة جزاء.وبهذه النتيجة تجمد رصيد الجوية عند النقطة 78 في المركز الثاني ليمنح اللقب الى الشرطة الذي لديه 86 نقطة مع تبقي جولتين للدوري.

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