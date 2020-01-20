الشرطة والشباب السعودي على ملعب الملك عبد الله الثاني في عمان

الشرطة والشباب السعودي على ملعب الملك عبد الله الثاني في عمان
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بغداد/شبكة أخبار العراق- يواجه نادي الشرطة، ضيفه الشباب السعودي على ملعب الملك عبد الله الثاني في العاصمة الاردنية عمان، ضمن منافسات اياب دور ربع النهائي من البطولة العربية للاندية الابطال “كأس محمد السادس”.وقال مدير الكرة هاشم رضا في تصريح صحفي، إن “فريق الشرطة انهى استعداداته بشكل جيد في العاصمة الاردنية عمان، من اجل مباراة الاياب امام الشباب السعودي في البطولة العربية”.واضاف ان “مهمة الشرطة صعبة جداً، لكن الفريق سيحاول تقديم اداء يشرف الكرة العراقية ويرضي جماهير القيثارة الخضراء”، مبيناً ان “الفريق على اتم الاستعداد للمباراة”.يذكر أن مواجهة الذهاب انتهت بفوز الشباب بنتيجة 6-0. 

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