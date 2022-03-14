الشرف الرفيع..الإطار يدعم الضربة الإيرانية على مدينة أربيل العراقية ويواصل حواره السياسي مع التيار

الشرف الرفيع..الإطار يدعم الضربة الإيرانية على مدينة أربيل العراقية ويواصل حواره السياسي مع التيار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن الاطار التنسيقي محمد الصيهود , الاثنين , ان ما جرى من استهداف في إقليم كردستان لاعلاقة له بالحراك السياسي سواء على صعيد القوى السياسية المتحاورة او الجانب الإيراني.وقال الصيهود في تصريح  صحفي , ان ” استهداف مقرات في إقليم كردستان بصواريخ ليس له علاقة بالشأن السياسي الداخلي سواء من الجانب الإيراني او حراك القوى السياسية , وان الاطار التنسيقي بين ذلك في بيانه بعد الاجتماع وطالب باجراء تحقيق بالحدث”.وأضاف ان “الحوار بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري مازال مستمرا ونتوقع ان تكون النتائج إيجابية لكون الجميع يسعى الى الانفراج السياسي خدمة للشعب وللعملية السياسية ” .وكان عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق سعد السعدي استغرب في تصريح سابق، التصريحات التي اطلقها بعض مسؤولي الإقليم بعدم وجود أي تواجد للموساد الإسرائيلي, مبينا ان الأدلة والواقع تثبت عكس ما ذهب اليه مسؤولو الإقليم. 

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