الشروع في تشغيل معمل السليكون

الشروع في تشغيل معمل السليكون
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت الشركة العامة للصناعات التعدينية ، الثلاثاء، عن شروعها في تشغيل معمل السليكون في مصنع التعدين، مشيرة الى ان المصنع الجديد سيوفر مواد أولية في إنتاج الخلايا الشمسية لإنتاج الطاقة وإنتاج زيوت المنتجات السليكونية.وقال مدير عام الشركة المهندس علي حسين علوان في بيان ، ان ” العمل مستمر ليل نهار ولليوم الثالث على التوالي لتشغيل معمل السليكون في مصنع التعدين وفق ما مخطط له وبدون معوقات بجهود منتسبي المصنع وبالتنسيق مع قسم الهندسية ودائرة المهندس المقيم والجهات الساندة لهم”.وأضاف ان “معمل إنتاج السليكون الاول في العراق الذي يعمل على إستغلال الرمال العراقية العالية السيليكا في إنتاج السليكون الذي يعتبر مؤشر الحضارة الحديثة لدخوله في إنتاج الالكترونيات والطاقة النظيفة مما زاد الطلب على هذا المعدن في العالم”.واشار الى ان “السليكون يستخدم في انتاج الخلايا الشمسية لإنتاج الطاقة وفي إنتاج زيوت المنتجات السليكونية وإنتاج الأجزاء الألكترونية وكذلك يستخدم في إنتاج سبيكة الألمنيوم (سليكون العالي الأهمية) حيث ينتج على شكل كتل أو مسحوق معدني لونه رصاصي لامع”. 

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