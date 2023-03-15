الشعب العراقي بلا ماء شرب خلال الأيام المقبلة بسبب إصرار إيران على قطع المياه عنه وتخفيضه من قبل تركيا

الشعب العراقي بلا ماء شرب خلال الأيام المقبلة بسبب إصرار إيران على قطع المياه عنه وتخفيضه من قبل تركيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر المختص في الشأن المائي، عادل المختار، الاربعاء، من خطورة أزمة الجفاف في العراق، خلال فصل الصيف المرتقب.وقال المختار، في حديث صحفي، ان :”العراق يمر بأزمة جفاف حقيقية وخطيرة، والصيف المقبل على البلاد سيكون شديدا جداً وقاسٍ، في ظل هذا الجفاف، الذي قد تطول أزمته مياه الشرب”.وأضاف “حتى اللحظة لا يوجد أي تحرك حكومي حقيقي لحل أزمة الجفاف الخطيرة على البلاد بسبب الخوف من إيران وتركيا وصادرات كل منهما للعراق تتجاوز 17 مليار دولار وحكومة السوداني نفذت كل رغبات إيران المالية والاقتصادية ولم تتجرأ على فتح فمها بشأن ملف المياه ، وبقاء الوضع كما هو دون حلول سريعة قبل حلول الصيف، يعني أن الأزمة سوف تتفاقم وتكبر، ما ستكون له تداعيات خطيرة وكبيرة، لذا يجب ان يكون هناك تحرك حكومي سريع”.وكانت صور تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرت أنها غير مسبوقة تظهر مستوى نهري دجلة والفرات لاسيما في جنوب البلاد، وإمكانية السير من قبل المواطنين وسط مجرى النهر.وتقول وزارة الموارد المائية إن العراق بات لديه فراغ خزاني من المياه يقدر بنحو 80 مليار متر مكعب، في إشارة إلى استنفاد أغلب الخزين الاستراتيجي من المياه الموجودة في البحيرات والسدود.

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