(الشلبي) بدلاً عن (العطواني) في مجلس النواب

(الشلبي) بدلاً عن (العطواني) في مجلس النواب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أدى عمار كاظم الشلبي، اليوم الاحد (3 آب 2025)، اليمين الدستورية خلفًا للنائب عطوان العطواني.وقال مصدر برلماني، إن ” الشبلي أدى اليمين الدستورية في جلسة البرلمان المنعقدة اليوم، بدلا عن عطوان العطواني الذي تسلم منصب محافظة بغداد”.وكان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، قد اصدر في الاسبوع الماضي مرسوماً بتعيين عطوان العطواني محافظاً لبغداد.

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