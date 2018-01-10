الشمري:العراق وافق على فتح قنصلية للسعودية في البصرة

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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن السفير السعودي في بغداد، عبد العزيز الشمري، الأربعاء، موافقة الحكومة العراقية على فتح قنصلية لبلاده في محافظة البصرة.وقال الشمري في تصريح صحفي له اليوم: إن “الموافقة وصلت من الحكومة العراقية وسيتم البحث عن مبنى وتفعليها خلال فترة قريبة جداً”.واضاف أن “ما يهم هو تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات التي تخدم تطلعات حكومتي وشعبي البلدين، وهذا ما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بأن ما يربط السعودية بالعراق ليس مجرد الجوار والمصالح المشتركة، وإنما أواصر الأخوة والدم والتاريخ والمصير الواحد، وذلك خلال أول جلسة لمجلس التنسيق السعودي العراقي”.