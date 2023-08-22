الشمري وبلاسخارت يبحثان الاستقرار الأمني في البلاد

الشمري وبلاسخارت يبحثان الاستقرار الأمني في البلاد
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، وأكد أهمية الاستقرار الأمني للبلاد،وذكر المكتب الإعلامي للشمري في بيان، أن “وزير الداخلية استقبل في مكتبه بلاسخارت وناقش عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على أهمية الاستقرار الأمني للبلاد، ودور بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في العديد من المجالات”.وتابع: “كما جرى خلال هذا اللقاء بحث جهود وزارة الداخلية في تعزيز منظومة الأمن الوطني، وكذلك مساعدة البعثة في واجباتها ومهامها”.

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