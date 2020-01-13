الشمري يطالب الولايات المتحدة بدفع 20 تريليون دولار تعويضات للعراق عن تداعيات احتلاله

بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب عضو تحالف سائرون، سلام الشمري، الاثنين (13 كانون الثاني 2020)، الولايات المتحدة بدفع 20 تريليون دولار تعويضات للعراق بعد ما حصل من “تدمير في البلاد”.

وقال الشمري في بيان ، إن “الولايات المتحدة تتحمل ماحصل في العراق من تدمير وعليها دفع التعويضات المقدرة دوليا للعراق والتي تبلغ أكثر من 20 تريليون دولار”.

وأضاف أن “الرئيس الأمريكي يطالب بتصريحات متكررة العراق بدفع مبالغ وتعويضات متناسيا أو متغافلا ان ما حصل في العراق من تدمير كبير تتحمله الادارات الأمريكية المتعاقبة”.

وأوضح الشمري ان “ما حصل في العراق من جراء الاحتلال وما أعقبه من ممارسات اجرامية ترقى للابادة الجماعية تتطلب رفع دعوى دولية ضدها وضد من تثبت عليه عمليات إجرامية ضد الشعب”.

وخاطب عضو سائرون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متسائلا: “من له الحق بطلب التعويضات؟ العراقيون الذين قاوموا الاحتلال وداعش الإرهابي ودفعوا الدماء الزكية وتركوا مدنهم وسكنوا المخيمات؟ ام تريدون الأمر لكم دون نقاش؟”.