الشهر المقبل..منتخبنا الأولمبي يواجه نظيره المغربي ودياً

الشهر المقبل..منتخبنا الأولمبي يواجه نظيره المغربي ودياً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- سيواجه منتخبنا الأولمبي تحت 23 عاماً، المنتخب الاولمبي المغربي ودياً قبل لقاء سيجمعه بنظيره الارجنتيني في العاصمة المغربية الرباط، خلال تشرين الأول المقبل، ضمن تحضيرات الفريقين للاستحقاقات المقبلة.وكشف مصدر في الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي، في تصريحات صحفية ،  أن “منتخب تحت 23 سيواجه نظيره الأرجنتيني بالمغرب في 14 من شهر تشرين الأول المقبل”.وأضاف المصدر ذاته “سيلعب منتخبنا الوطني أيضًا لقاء وديًا آخر مع نظيره المغربي قبل مواجهة الأرجنتين، وذلك في مدينة الرباط في 11 من الشهر ذاته، تحضيرًا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا، المقررة مطلع العام المقبل في دولة قطر”.وكان الأولمبي تحت 23 عاماً، قد حجز مكانه في نهائيات كأس آسيا بقيادة المدرب راضي شنيشل، بعد صدارته المجموعة السادسة للتصفيات بـ7 نقاط، بعدما تغلب على مكاو 13-0، وتيمور الشرقية 6-0، وتعادله مع الكويت 2-2.

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