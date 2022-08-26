الشيخ جمال الضاري بضيافة الطائفة المندائية

أجرى الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ #جمال_الضاري والنائب #خالد_سلطان_هاشم وعدد من اعضاء المشروع زيارة إلى مقر طائفة #الصابئة_المندائية في #بغداد وأكد الشيخ جمال #الضاري ان الاحتلال واثاره تعمد تشويه الفسيفساء العراقية، ولا يمكن للنظام السياسي ان يقود البلاد بدين محدد او طائفة محددة، ولن يكتب للعراق التوفيق الا بنظام وطني يحفظ حقوق المواطنة، مشيرا إلى ان البلد يشهد ازمة سياسية معقدة نتيجة تراكمات طويلة وعلى جميع الأطراف الدخول بحوارات جادة لايجاد حل حقيقي يبعد الخطر عن الشارع العراقي، من جهته اشاد الشيخ عبدالستار الحلو رئيس طائفة #الصابئة المندائية بخطوات المشروع الوطني العراقي الجامعة لكل العراقيين تحت مظلة الوطن والمواطنة، موضحا ان الصابئة يعانون من هجرة كبيرة لحوالي 80 بالمائة من أبنائهم بسبب الإهمال الحكومي الكبير لهم خصوصا في التمثيل السياسي والوظيفي وحتى بدعم النشاطات والمناسبات الخاصة بالطائفة.