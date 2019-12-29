الشيخ علي:العامري قاتل وسارق ويجب محاكمته

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بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم رئيس حزب الشعب، فائق الشيخ علي، اليوم الاحد، زعيم تحالف البناء، هادي العامري، بأنه “قاتل وسارق” ويجب محاكمته، معتبرا ان قرار العراق بيد العامري.وغرد الشيخ علي في حسابه على موقع “تويتر”، قائلا ان “قرار العراق الآن بيد هادي العامري.. فهو الذي يرفض الموافقة على ترشيح فائق الشيخ علي لرئاسة الوزراء”.واضاف ان “هل تعلمون لماذا؟.. لأنه يعلم علم اليقين بأنني سأحاكمه كمجرم قاتَلَ العراق وشعبه، وبرقبته دماء الأبرياء من العراقيين وكسارق سرق نفط العراق وأموال وزارة النقل، وعشرات التهم بانتظاره”.