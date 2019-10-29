الشيخ علي:قوانين الإمتيازات لاتلغى إلا بقانون وقرارات مجلس النواب “لاقيمة لها”

الشيخ علي:قوانين الإمتيازات لاتلغى إلا بقانون وقرارات مجلس النواب “لاقيمة لها”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، فائق الشيخ علي، اليوم الثلاثاء، أن قرارات البرلمان التي صدرت امس الاثنين “سياسية”، مبينا أن قوانين الامتيازات لا تلغى إلا بقوانين.وقال الشيخ علي في تغريدة على حسابه بتويتر: “إعتدتُ مصارحة شعبي وعدم خداعه أبداً: بصفتي رجل القانون، أخاطب شعبي وأقول له: لا تفرح بقرارات مجلس النواب اليوم، لأنها لامتصاص النقمة، وليس لها أي قوة قانونية”.واضاف: “فقوانين الامتيازات والصلاحيات لا تلغى ولا تعدل إلّا بقوانين.. وليس بقرارات سياسية!، ستكتشفون لاحقاً صحة كلامي”.

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